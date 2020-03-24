Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Virüs hayat kurtarmaya mani değil

Koronavirüs korkusu kan bağışındaki azalmanın ardından yaşamak için trombosit (beyaz kan) ve donör bekleyen lösemi ve kanser hastalarının da hem hayallerini hem de hayatlarını karartıyor. İzmir’de çocukluk aşkıyla evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri teşhisi konulan İlayda Hacıoğlu Gürleyen’e (28) çift yumurta ikizinin verdiği örnek uyumlu çıkmayınca ailesi tarafından kök hücre kampanyası başlatıldı. İlk kampanyada 750 kişiden kök hücre bağışı toplandı. İlayda ve eşinin düğün fotoğraflarının olduğu pankartlar, Karşıyaka sokaklarına asıldı. Hastalığı yenebileceğine inanan İlayda, İzmirlileri kök hücre bağışı yapmaya çağırdı.

MÜCADELEM SÜRECEK



İlayda, Kent Hastanesi’nde gördüğü kemoterapi tedavisinin 4’üncü kürünü tamamladığı sırada, geçtiğimiz günlerde doktorundan sevindirici haberi aldı. 10’da 10 uyumlu 2 donör bulunduğunu öğrenen İlayda ve ailesi bayram etti. İlayda nakil için hazırlık yaparken dün aldığı haberle yıkıldı. İki donörün de nakilden vazgeçtiğini öğrenen İlayda Hacıoğlu Gürleyen, sosyal medya hesabından, “Donör vazgeçmiş. Peki ya sizin de başınıza gelse? Bir insanın umutlarıyla oynamak ne kadar basit olmuş. Ben mücadelemden vazgeçmiyorum, Sizlerden isteğim, lütfen bağış yaparken karşınızda bu iyiliği bekleyen insanların yerine kendinizi koymanız ve umutlarıyla oynamamanızdır” paylaşımını yaptı. Anne Seval Hacıoğlu ise “Donörlerin vazgeçme sebebinin koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gelmek istememeleri olduğunu düşünüyoruz. Bizim için bir yıkım bu. Ama inanıyorum ki bulacağız ve tedavimize devam edeceğiz. Bağışçılar uzmanlara kulak versin” diye konuştu.

KIZILAY’DA KAN STOĞU DÜŞTÜ



Koronavirüs nedeniyle Türk Kızılay’ına yapılan günlük kan bağışı oranı da yaklaşık yüzde 33 düşüş meydana geldi. Türk Kızılay’ı Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından kan merkezlerinde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Koronavirüsün kan yoluyla bulaşmadığını belirten Kınık sağlıklı olan kişileri kan vermeye davet etti.

SAĞLIKLI İNSANLAR KAN VEREBİLİR



AKŞAM’a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Koronavirüsün kan vermekle bulaşmayacağını sağlıklı insanların kan vermesinde, donör bağışında bulunmasında hiç bir sakınca olmadığını söyledi. Prof. Dr. Öztürk “İnsanlarda kan verince bağışıklık sistemim düşer endişesi var. Böyle düşünmeyin. Tam tersi sağlıklı bir bireyin kan vermesi hücrelerin yenilenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Önemli olan kan verilen ortamda gerekli tedbirlerin alınmasıdır” dedi.