Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs Ramazan bilmez

BÜLENT ŞANLIKAN



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Korunma tedbirleri, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı gibi önerilerimiz standart ama hayati önem taşıyor. Bunları eğer ihmal edersek daha çok bekleriz. Bunun pazarı, Ramazan’ı, bayramı seyranı yok." dedi.

KURALA UYAN KURTULUR



Prof. Dr. Recep Öztürk, "Vatandaşlarımızı tedbiri elden bırakmamalı. Japonya’da dünyada en az test sayısıyla 126 milyonluk ülkede bu hastalık kontrol altına alındı. Pazar yerlerindeki görüntüler ortada. İl Pandemi Kurulları’nın pazar yerlerini uygun görürse kapatma yetkisi var. İsterlerse her türlü kararı alır.” dedi.