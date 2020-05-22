Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: Bölgesel risk yönetimi vakaları düşürür

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: “Önümüzdeki günler, salgının Anadolu’nun şu ana kadar iyi korunmuş bölgelerine de yayılma riskini gösteriyor. İller arası geçişle ilgili karar 15 gün daha uzatılmışken bu süreyi çok iyi kullanmalıyız. Bunun yanında bölgesel özelliklere göre önemlerin alınması gerekir. Önümüzdeki 15 günlük dönemi iyi kullanır, bölgesel risk yönetimi yapabilir, vatandaşların katılımı sürer ve filyasyonu da etkin yapabilirsek olgu sayılarımız düşer.” ifadelerini kullandı.