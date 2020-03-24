Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk koronavirüs hastalarının hastalarının 3 haftada taburcu edildiğini söyledi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün tedavi süresine ilişkin bilgi verdi. 22 Mart itibariyle koronavirüsün dünya genelinde 315 bin 258 kişide tespit edildiğini, bu hastalardan 13 bin 582 kişinin öldüğünü, 95 bin 892 kişinin ise iyileştiğini belirten Prof. Öztürk, buna göre vaka ölüm hızının yüzde 4,3 olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DE ÖLÜM HIZI YAVAŞ SEYREDİYOR

Öztürk, Türkiye için “Vaka ölüm hızı yüzde 2,21. Ülkemizde 11 Mart’ta ilk vakanın tespit edildiği bildirilmiştir. Pandemik hale gelen koronavirüs enfeksiyonu bir ülkede, doğrulanmış 100 olguyu aştığında ‘kritik eşik’ geçilmiş olur” dedi. Salgının Türkiye’ye geç girişinin sağlandığını bildiren Öztürk, “Alınacak tedbirlerle enfeksiyonun kontrol edilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLERE UYALIM"

Öztürk, “Üniversiteler dahil okulların tatil edilmesi, kapalı mekanlara toplanmayı önleyici tedbirlerin alınması, 65 yaş ve üstünde olanlarla kronik hastalığı olanların sokağa çıkışının yasaklanması, acil olmayan hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmamasının istenmesi bu tedbirlerdendir” diye konuştu. Alınan tedbirlere vatandaşların özenle uyması gerektiğinin altını çizen Öztürk, şöyle devam etti: “Belirlenen 14 önleyici tedbire, özellikle el yıkama ve solunum hijyenine uymak, yakın temaslardan kaçınmak, evde kalmak en önemli hususlardır.”

"YÜZDE 80’İ HAFİF SEYREDİYOR"

Öztürk, dünyadaki tecrübelere göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80’inin hafif seyrettiğini, bunların evde takip edilebildiğini, yüzde 15 kadarının hastanede yatarak izlendiğini, yüzde 5 kadarının ise yoğun bakım şartlarında izlendiğini vurguladı. Öztürk, hastanede yatanların genellikle 2,5-3 haftada, yoğun bakımda yatanların ise 4-6 haftada taburcu edildiğini söyledi. Öztürk, bu virüsün tedavisinde planiquel romatizma ilacının kullanıldığını ifade etti.

Yeni Şafak