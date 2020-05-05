Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz: Süper taşıyıcılarla karşılaşabiliriz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, gıda hijyenine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. ‘Süper taşıyıcılara’ dikkat çeken Prof. Dr. Ayaz: “Şu ana kadar gıdalardan doğrudan insanlara virüs bulaştığına dair bir belirti yok. Ancak gıda alışverişi yapmak için dışarı çıktığımızda pek çok süper taşıyıcıyla karşılaşma riskimiz var. Bu noktada ben vatandaşlarımızdan şu uyarılara dikkat etmelerini rica ediyorum:

GIDAYI HAFTALIK ALIN



“Gıda alışverişlerini haftalık yapın. Alışveriş esnasında sosyal mesafeyi koruyun. Sıklıkla temas edilen yüzeylere dokunduktan sonra elinizi, ağız, burun ve gözlerinize götürmeyin.”

SALGIN BİTMEDİ GEVŞEMEYELİM



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitmediğini ve devam ettiğini belirterek şu uyarıda bulundu: “Eğer her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazarda ve marketlerde kalabalıklaşma olursa yukarıya doğru çıkışı bir hafta sonra görebiliriz.”