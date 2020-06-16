Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgına karşı ümitler ‘Favipiravir'e bağlandı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Yan etkisinin az olması, fiyatının uygun olması ve deneyimin çok olması nedeniyle en çok ümit bağlanan ilaç bu. Koronavirüsten önce gripte de kullanılıyordu. Türkiye’de ham maddesinin üretilmesi hem maddi açıdan fayda sağlayacaktır hem de ilaca erişim açısından. Yurt dışına da ciddi bir pazar oluşturacağını düşünüyorum.” dedi.

3 KULAÇ MESAFE



Ceyhan, havuz ve denizde 1.5 metre kuralına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Suya girdiniz anda insanlar birbirine solunum yoluyla virüsü bulaştırır. Havuzun içinde duruyorsanız 2 metre; ama hareket halindeyseniz, eğer yüzüyorsanız en az 3 kulaç mesafe bırakmak lazım.”