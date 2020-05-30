Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bir ay içinde 10'lu rakamlara inebiliriz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki azalmayı değerlendirdi: “Salgınlardaki vaka sayıları azalırken dimdik bir azalma döneminden sonra, dağın eteği gibi bir dirençle karşılaşılır ve azalma hızı biraz yavaşlar. Bu daha sağlıklı bir yavaşlamadır. Hızla sıfırlara inerse ‘biz bazı vakaları atlıyor olabiliriz’ anlamına gelir. Dolayısıyla bunun aşağı yukarı 4-6 hafta civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Kaldırılamayacak hiçbir tedbir yok. Yeter ki siz gerekli önlemleri alın. Biz zaten bir süre maskeli ve mesafeli yaşayacağız. Birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu son derece olumlu. Ben 10’lu rakamların altına 4-6 haftada ineceğimizi, maskeyi ve mesafeyi bırakmanın 4-6 aydan daha sonraki dönemde olacağını tahmin ediyorum.”

SÜPER BULAŞTIRICILAR TESPİT EDİLMELİ



Salgında test politikasının değiştirilerek süper bulaştırıcıların tespit edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan şöyle devam etti: “Belirtisi olmayan, dolayısıyla test yaptırıp tanı konulmamış kişileri bulmadıkça rakamları aşağı indirmemiz zor. Bir süper bulaştırıcı tek başına iki kişinin yanına giderse iki kişiye bulaştırır. Ama 500 kişilik bir ortama girerse yüzlerce hasta çıkar. Biz onu bulmak yerine önlemeye çalışıyoruz. Bu insanlara testler yapıp pozitif bulduklarımıza da yeniden test yapıp ya da onları izole ederek bu insanları toplumdan uzaklaştırmamız lazım.”