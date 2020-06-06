Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşının uygulanması %5 olasılık

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Benim düşündüğüm; aşının uygulanabilir hale gelip uygulanması yüzde 5 olasılık. Aşı zor ama tedavi daha kolay. Virüsün daha az bulaşır hale gelmesi için herhangi bir değişiklik yeterli. Ama daha kötü bir hale gelmesi için çok özel bir değişiklik olması lazım, o çok daha düşük bir ihtimal.” dedi.