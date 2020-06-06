06 Haziran 2020 Cumartesi 04:06 | Son Güncelleme:
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşının uygulanması %5 olasılık
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 200'den fazla hastalığın ancak 20'sine karşı etkili bir aşıya sahip olunduğunu belirterek Kovid aşısını değerlendirdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Benim düşündüğüm; aşının uygulanabilir hale gelip uygulanması yüzde 5 olasılık. Aşı zor ama tedavi daha kolay. Virüsün daha az bulaşır hale gelmesi için herhangi bir değişiklik yeterli. Ama daha kötü bir hale gelmesi için çok özel bir değişiklik olması lazım, o çok daha düşük bir ihtimal.” dedi.