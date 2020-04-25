Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel koronadan böyle korunuyor: Günde 20 defa ellerimi yıkıyorum

Prof. Dr. Yamanel, mesaiye 07.30’da başladığını belirterek, şunları söyledi: “Tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Kovid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. Bir günde elimi 20 defa yıkıyorum. Yemeğimi de kendi odamda yiyorum” dedi.

HASTANEDE DUŞ ALIYORUM



“Hastanedeki odamda duş alıp öyle çıkıyorum. Evde ayrı bir odada üzerimi değiştiriyorum. Ailemden ayrı bir odada oturuyorum. Taze meyve ve sebze tüketiyorum. Arabamda klimayı açmaktan ziyade camları açıyorum. Alışveriş yaparken de mutlaka maske takıyorum. 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi her şartta korumaya çalışıyorum.”