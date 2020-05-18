Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Salgın sinema değil dizi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Bu salgını başlayıp biten film gibi düşünüyorlar, oysa bu bir dizi film. Bazı bölümleri heyecanlı, bazı bölümleri sıkıcı, sönük olabilir. Şu an sıkıcı bölümüne, evresine geldiğimizi söyleyebilirim” dedi. Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Akın, “Mart ayı sonundaki endişelerinin nisan başında alınan tedbirlerle ortadan kalktığını sandıklarını belirten Akın, “Mayıs sonunda 500-600 seviyesini görürüz diye umuyordum ama şimdi tedirginim” ifadelerini kullandı.