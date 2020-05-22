Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Sıcaklığın artışı yayılımı azaltır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Şu anda yaptığımız filyasyon çalışması ve sokağa çıkma kısıtlamaları son derece işe yarıyor. Çünkü bu hastalık biliniyor ki insandan insana bulaşıyor. İki insanın bir araya gelmesini engellediğiniz zaman virüsün bulaşımını engellemiş olacaksınız. Bayramdaki sokak kısıtlaması için Cumhurbaşkanımızın kararı son derece yerinde oldu. Çünkü Ramazan Bayramları özellikle Türkiye’de temasın ön plana çıktığı, el öpmesi diye tabir ettiğimiz hareketlerin olduğu dönemde bunlardan uzak kalmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.