22 Mayıs 2020 Cuma 06:48 | Son Güncelleme:
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Sıcaklığın artışı yayılımı azaltır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, havaların ısınmasının koronavirüsü etkilediğini belirterek, “Sıcakların artışı virüsün bulaşmasını azaltır. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmıştır” dedi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Şu anda yaptığımız filyasyon çalışması ve sokağa çıkma kısıtlamaları son derece işe yarıyor. Çünkü bu hastalık biliniyor ki insandan insana bulaşıyor. İki insanın bir araya gelmesini engellediğiniz zaman virüsün bulaşımını engellemiş olacaksınız. Bayramdaki sokak kısıtlaması için Cumhurbaşkanımızın kararı son derece yerinde oldu. Çünkü Ramazan Bayramları özellikle Türkiye’de temasın ön plana çıktığı, el öpmesi diye tabir ettiğimiz hareketlerin olduğu dönemde bunlardan uzak kalmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.