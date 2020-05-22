Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7972
  • 7,4295
  • 377.248
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Sıcaklığın artışı yayılımı azaltır
22 Mayıs 2020 Cuma 06:48 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Sıcaklığın artışı yayılımı azaltır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Sıcaklığın artışı yayılımı azaltır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, havaların ısınmasının koronavirüsü etkilediğini belirterek, “Sıcakların artışı virüsün bulaşmasını azaltır. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmıştır” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Şu anda yaptığımız filyasyon çalışması ve sokağa çıkma kısıtlamaları son derece işe yarıyor. Çünkü bu hastalık biliniyor ki insandan insana bulaşıyor. İki insanın bir araya gelmesini engellediğiniz zaman virüsün bulaşımını engellemiş olacaksınız. Bayramdaki sokak kısıtlaması için Cumhurbaşkanımızın kararı son derece yerinde oldu. Çünkü Ramazan Bayramları özellikle Türkiye’de temasın ön plana çıktığı, el öpmesi diye tabir ettiğimiz hareketlerin olduğu dönemde bunlardan uzak kalmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.


İmamoğlu'na çevre profesöründen ders... İşte Haliç'in gerçek hikayesi
13 bin yıllık gerçek ortaya çıktı! Atmosferdeki patlama Suriye'de bir köyü yok etti
Bayram mesaisi sona erdi
TBMM Başkanı Şentop: Vatana uzanan el arasında fark yoktur
Reklam
Otobüste kadının çantasından para çalan hırsız tutuklandı

Otobüste kadının çantasından para çalan hırsız tutuklandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

Buz küplerinin ilk kez duyacağınız faydaları