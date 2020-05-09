Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Başarının sırrı, 1.5 aylık tecrübe

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine genel olarak uyması sonrası vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Çelik, “Vatandaşın desteği ile bu başarı mümkün olabildi. Evde kaldı, izole oldu ve sosyal mesafe kurallarına uydu” diyerek şunları kaydetti:

PLANIMIZ HAZIRDI



“Bizim de hekimler ve hastalar olarak tecrübemiz şu oldu; Çin’de vakanın ortaya çıkmasının ardından bizim 1.5 ayı aşan bir deneyim ve tecrübe oluşturma planlamamız oldu. Hakikaten biz o dönemde hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar verdik. İkinci başarı da tedavi. Türk hekimleri sorgulayan ve düşünen bir hekim olarak hareket etti ve tedavilerdeki yanlış algıları bertaraf etti.”