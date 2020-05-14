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  3. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Kuaförlerde muhabbeti uzatmayın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Kuaförlerde muhabbeti uzatmayın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Kuaförlerde muhabbeti uzatmayın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta başında kuaför ve berberlerin açıldığını hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

 “Berberlere önerimiz ilk olarak ‘randevusuz çalışmayın’ oldu. Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor. Orada oturup çay içmeyin. Ayrıca gazete okumayın, yiyecek tüketmeyin. Asla maskesiz girmeyin.” 

3 KURALI DEVAM ETTİRİN 

Türkiye’de şu an rakamların çok iyi gittiğini söyleyen Prof. Dr. Tezer, “Kurallara uymazsak rakamlarımız azalmaz. Bazen dalgalanmalar da gösterebilir, artabilir. Maske, mesafe ve el hijyeni olmak üzere 3 kuralın şiddetle devam etmesi gerekiyor.” dedi. 


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