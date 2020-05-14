Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Kuaförlerde muhabbeti uzatmayın

“Berberlere önerimiz ilk olarak ‘randevusuz çalışmayın’ oldu. Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor. Orada oturup çay içmeyin. Ayrıca gazete okumayın, yiyecek tüketmeyin. Asla maskesiz girmeyin.”

3 KURALI DEVAM ETTİRİN



Türkiye’de şu an rakamların çok iyi gittiğini söyleyen Prof. Dr. Tezer, “Kurallara uymazsak rakamlarımız azalmaz. Bazen dalgalanmalar da gösterebilir, artabilir. Maske, mesafe ve el hijyeni olmak üzere 3 kuralın şiddetle devam etmesi gerekiyor.” dedi.