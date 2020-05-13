Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Dezenfektanı günde 40 kez sıkıyorum

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Bugün elime 40 defa dezenfektan sıkmışımdır ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadım. Bunun azı yok belki daha fazlası da olabilir” dedi. Alınması gereken tedbirle ilgili uyarılarda bulunan Tezer, 08.00’de hastaneye geldiğini, ardından kıyafetini değiştirip, ellerini yıkayıp, maskesini ve gerekirse gözlüğünü takarak serviste yatan hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Dr. Tezer, “Aynı kıyafetlerle eve gitmiyorum. Hastanenin bize verdiği kıyafetleri çıkarıp teslim ediyoruz. Onlar geceleri yıkanıyor ve temiz bir şekilde biz de sabahları giyme şansını yakalıyoruz” dedi.