Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sıfır kan grubu rehavete kapılmasın

Danimarka ve Kanada’da yapılan iki araştırma, kan grubu “0” olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. AKŞAM’a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu tarz çalışmaları baz alarak ‘0’ kan grubu olan vatandaşlarının kesinlikle rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu:

‘ORAN DAHA DÜŞÜK’



“Bu yayınların gösterdiği; sıfır kan grubu olanların biraz daha az hastalığa yakalanma ihtimalinin varlığı. Ancak bu ‘sıfır kan grubu hastalanmıyor’ anlamına gelmez. İspanya ve İtalya’da da ağır hastaların genleri araştırıldı. 3’üncü kromozomda, virüs ile akciğerlerdeki hücrelerin yapılarıyla bir bağlantı görüldü. Belirli bir değişikliği olanların hastalığı daha ağır geçirdiği tespit edildi. Başka bir bulgu da 9’uncu yani kan gruplarını belirleyen kromozomda ortaya çıktı. Buna göre ‘A’ grubu hastalığı 1.45 kat daha ağır geçiriyor. ‘0’ grubunun riski ise 0.65 olduğu görüldü. Bu çalışma tamamen korunma değil riskin daha düşük olduğunu gösteriyor. Tedbirlerden ödün verilmemeli.”