29 Ağustos 2020 Cumartesi 02:48 | Son Güncelleme:
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “’Virüs bitti, her şey gitti’ gibi davranmamız rakamların tekrar yükselmesine neden oldu” diyerek şunları kaydetti: “Bu rehavet devam ederse vaka sayısı daha da yükselebilir. Toplum yüzde 90 oranında kurallara uyarsa virüsteki azalma 8-16 haftada, yüzde 70’te 30 haftaya kadar uzayabiliyor.”
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs vatandaşın rehavetini sevdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüste 1'inci dalganın artçılarını büyük rakamlarla gördüğünü söyledi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “’Virüs bitti, her şey gitti’ gibi davranmamız rakamların tekrar yükselmesine neden oldu” diyerek şunları kaydetti: “Bu rehavet devam ederse vaka sayısı daha da yükselebilir. Toplum yüzde 90 oranında kurallara uyarsa virüsteki azalma 8-16 haftada, yüzde 70’te 30 haftaya kadar uzayabiliyor.”