Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs vatandaşın rehavetini sevdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “’Virüs bitti, her şey gitti’ gibi davranmamız rakamların tekrar yükselmesine neden oldu” diyerek şunları kaydetti: “Bu rehavet devam ederse vaka sayısı daha da yükselebilir. Toplum yüzde 90 oranında kurallara uyarsa virüsteki azalma 8-16 haftada, yüzde 70’te 30 haftaya kadar uzayabiliyor.”

