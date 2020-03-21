Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs iyileşenin ciğerinde kalıcı hasar bırakıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde radikal önlemler aldığını söyleyerek vatandaşın da kişisel önlemini alması gerektiğini ifade etti. Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Kara, “Hastalık atlatılsa da ağır hasar bırakabilir” dedi. Kara, Türkiye’nin salgını yönetmede başarılı olduğunu ancak olası kötü sonuçlarda son çare sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini belirtti.

TÜRKİYE RADİKAL TEDBİR ALDI



Dünyada bu hastalığı öteleyebilen ikinci bir ülke olmadığını belirten Kara, Singapur’dan örnek verdi ve radikal önlemlerle hastalığın üstünden gelindiğini söyledi: “Türkiye bu süreci çok radikal biçimde karşıladı. Bazı şeyleri karşılaştırırken ülkelerin kendi özelliklerini dikkate almamız lazım. Türkiye’de bu kadar büyük sorun yaratması Avrupa’nın büyük bir merkez olması ve kontrolünü iyi yapamamasından kaynaklanıyor.”

‘SİNGAPUR ÖRNEK ÜLKE’

“Singapur vaka sayılarını erken gördü. Sayıyı minimumda tutarak atlatmaya çalışıyor. Çin’i söylüyoruz fakat bugün ülkede görülen vakaların tamamını Çin’in dışından gelenler oluşturuyor. Bu hastalığı öyle veya böyle hafife almamamız lazım. Bu hastalık ağır ve ölümcül bir hastalık. Büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde kalıcı hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirip tedaviyle yendikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek. Bu hastalıkta normalde 1 kişi 5 kişiye bulaştırıyor. Kabaca 4 ile 5 kişiye bulaştırıyor. Eğer evdeki izolasyonu çok sık uygularsanız ve başarılı olursanız bu rakam birlere kadar indirebiliriz. Türkiye şu anda alınan tedbirler ve sağduyulu yaklaşımla bu yolda gidiyor.”

PAKETLİ ÜRÜNLERİ SABUNLU SUYLA YIKAYIN



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, alışveriş yaptıktan sonra paketli ürünlerin sabunla yıkanması gerektiğini belirtti. Taşova, sebze meyvelerin bol suyla yıkanmasını önerdi.

DESTEK ÜRÜNÜ VİTAMİN EKSİĞİ OLAN KULLANSIN



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, doğru bilinen yanlışları anlattı:

• ”Ek bir destek ürünü kullanmak, hastalıktan korunmak için fayda sağlamamaktadır. Sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların dışarıdan bu vitamin veya minerali alması gerekir. “

• “Dışarı çıkıldıktan sonra kıyafet dezenfeksiyonu uygulamasının hasta olmayı engelleyici ve rasyonel bir yanı yoktur. Kıyafetlerin her zaman yapıldığı gibi kirlenme durumlarına göre yıkanmaları yeterlidir.”

• “Cerrahi maskelerin kullanım süresi 3-4 saat olup, nemlendiğinde kirlendiğinde değiştirilmeleri gerekir. Maske yıkandığında koruyuculuk işlevini kaybeder.”

ONLİNE TEST



Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların şüphelerini test edebilmeleri için “koronaonlem.saglik.gov.tr” adresi hizmete girdi.