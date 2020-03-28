Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: İyileşenler 14 gün daha evde kalsın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 24 TV’deki Analiz Sentez programında açıklamalarda bulundu. Kara virüse yakalanıp iyileşen hastaların 14 daha evde kalmasının önemine dikkat çekti.

Kara şu açıklamaları yaptı: “Bir kişi hastaneye yattı, virüsün pozitif olduğu tespit edildi ve iyileşti. Biz şunu öneriyoruz; iyileşip eve döndüklerinde 14 gün daha evde kalsınlar. Çünkü iyileştikten sonra belki bir dönem virüs atılabilir, bu atılım döneminde de iyileşen birisi bir başkasına bulaştırabilir. İyileşen kişinin 14 gün evinde izole kalması lazım. İki kere test yapılsın. Testin birincisi negatif çıktı yani virüs yok dendi. İkinci testi yapalım, virüs olmadığını görelim ancak ondan sonra normal dışarıya çıkmaya insanlarla karşılaşmaya başlasın.”

BU DÖNEM DİKKAT EDELİM



Kara havalar ısındığında virüsün bulaşma ve enfekte etme özelliğinin de azalacağını belirterek uyarılarda bulundu: “Güneşle birlikte virüsün insandan insana ulaşma gücü ve hastalık yapma özelliği çok azalıyor. Bu bizim için avantajlı olabilir. Ama insanların da bu döneme kadar birbirleriyle az temas etmeleri gerekiyor. Hatta o dönemde de yine dikkatli olmaları gerekiyor. Önümüzdeki iki üç haftayı çok sıkı tutabilirsek Türkiye avantaj yakalayabilir. Ama şu önümüzdeki dönemin kıymetini bilmez dişimizi sıkamazsak vaka sayıları çok yüksek gidecek, güneşin avantajı düşündüğümüz kadar olmayacak.”