Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’ye 11 Aralık’ta gelmesi planlanan Kovid-19 aşısının ilk uygulamasının, testler için en az 14 güne ihtiyaç olduğundan 25-26 Aralık’ta yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu: “Bu dönemdeki en büyük isteğimiz, aşıya erken ulaşabilmek. Genel olarak baktığımızda inaktif aşı yıllardır kullandığımız, teknolojisini bildiğimiz, ölü olarak verdiğimiz için en avantajlısı gibi görünüyor. Çin’den gelecek inaktif aşı hemen dağıtılacak. Bu arada testleri yapılacak. Testler sonunda “tamam” denilirse “Elinizdeki aşıları uygulayın” denilecek. Aksi takdirde iade edilecek. Aşıya dair veriler bu aşının etkinliğinin yüzde 90’lar civarında olduğunu gösteriyor.”

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“Türkiye aşıyı, mümkün olduğunca yüksek miktarlarda elde etmeye çalışıyor. Aşı sağlık çalışanlarıyla aynı anda 65 yaş üzerine yapılacak. 2. aşamada kolluk kuvvetleri, genç ama altta hastalığı olanlar, 3. aşamada ise öğretmenler, tarım ve gıdada çalışanlara uygulanacak.