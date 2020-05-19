Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 1 derece yükselmede bulaşma %3.1 azalıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, Kovid-19 bulaşında azalma olduğunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi. Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma için Kara, “25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor” diyerek şöyle devam etti:

AKTİVİTESİ DÜŞÜYOR

“25-26 derecenin üzerinde aktivitesi düşüyor ve ayrıca her bir derece ilave %3.1 avantaj getiriyor.”

‘PROPOLİS BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİ ARTIRIYOR’



Prof. Dr. Ateş Kara, propolisin, bağışıklığı destekleyen önemli bir doğal ürün olduğunu belirterek şöyle konuştu: “2003’te Almanya’da Otto Von Guericke Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis ve bileşenlerinin, insan hücrelerinde iltihaba yol açan sitokinlerin üretimini baskılarken, bağışıklık hücrelerinin artmasını sağladığı gösterilmiştir. Araştırmacılar, propolisin bağışıklığı dengeleyici etkisiyle, güçlü ve doğal bir iltihap azaltıcı olduğunu belirtmişlerdir.

BÖYLE GİDERSE BAYRAM SONRASI İLK DALGA ATLATILIR



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal hayat için önceliğin ‘kalabalığa karışmamak’ olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Birinci dalgada duraklama, geri dönme gibi bir risk olabilir. Bayram sonrasında rakamların daha da düşeceğini ve kontrolün artacağını umuyorum. Böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmış olabiliriz. Tedbirlere uyarsak ikinci dalgayı uyandırmadan normal hayatımızı virüsten geri alabileceğimize inanıyorum.”

EVDE VEYA ARABADA TAŞIYICI YOKSA KLİMA KULLANILABİLİR



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüs bulaşında klimaların etkisini Twitter’dan açıkladı: “Virüs taşıyan kişi bir restoranda oturduğunda kendi masasındakilerin yüzde 50’sine, hava akımı yönündeki yan masadakilerin yüzde 75’ine ters taraftaki masadakilerin yüzde 28’ine koronayı bulaştırır. Bunun için restoranlarda ve diğer kalabalık alanlarda klima kullanılması sakıncalıdır. Ancak evde ve arabada virüs pozitif kişi yoksa klima kullanılmasında bir sakınca yoktur.”

AKCİĞER TOMOGRAFİSİYLE ERKEN TEŞHİS CAN KAYBINI AZALTTI



Türkiye’nin radyolojideki gücü “bilgisayarlı tomografi”, salgında başarı hikayesi yazılmasının en önemli silahlarından biri oldu. PCR sonucu beklenmeden klinik durumu ve akciğer tomografisiyle teşhis edilen binlerce hasta sağlığına kavuştu.

Hatta Kovid şikayetiyle başvuran bazı hastalarda akciğer kanseri tesadüfen teşhis edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, “Elimizdeki tomografi cihazlarının yeterli olması hasta ve hekimlere büyük kolaylık sağladı. Erken teşhis ve tedavide avantajlı duruma geçtik. Günlük 30-50 arasında çekilen tomografi sayısı salgın döneminde 300’e çıktı” dedi.