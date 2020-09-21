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21 Eylül 2020 Pazartesi 13:09 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
DHA

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı.

Türkiye Acil Tıp Derneğinin (TATD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hocamızın Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verildi.

Demircan'ın tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaşan TATD, "Hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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