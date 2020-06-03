Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan: İlaç üretiminde söz sahibi ülke olduk

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyi’nin 27 Mayıs tarihli toplantısında, oy birliği ile kabul edildi. Türkiye, bundan sonraki süreçte, dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacak. 2017 yılının Kasım ayından bu yana konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.

Açıklamada, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağı belirtilerek, “TİTCK, ilaç konusunda sayılı otoriteler arasında yerini almış oldu. TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyi’nin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, söz konusu kılavuzların oluşturulmasına da katkı sağlayacak” denildi.

AŞININ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, kobazı kişilerin çocuklarının aşılarını ihmal ettiğini söyledi. Demircan, “Koronavirüs gelince herkes bir refleks olarak çekildi. Kızamık, kabakulak, tüberküloz var bunlardan korunmamız lazım” dedi.