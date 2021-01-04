Bilim Kurulu üyesi İlhan: Yüz yüze eğitimde ölçümüz kısıtlama

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi.

SONUÇLAR İKİ HAFTA İÇİNDE



İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ



İlhan, “Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz” dedi.

15 ŞUBAT UYGUN TARİH



Mustafa Necmi İlhan, “Okulların yüz yüze eğitime 15 Şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ana okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlene- cektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım” dedi.