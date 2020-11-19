Bilim Kurulu üyeleri uyardı! 'Tedbirlere uyulmazsa daha sertleri kapıda'

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: “Sonbaharın gelmesi, Anadolu’dan ve tatil yörelerinden büyükşehirlere dönüşle birlikte artan tedbirsizlik vaka sayılarını tırmandırdı. Bireysel tedbirler ve filyasyon gibi yöntemler de hastalığın yayılmasının kontrolünü sağlayamadığı için kamusal tedbirler gündeme geldi. Alınan son kararlara bireysel önlemlerle katkı sunmamız gerekiyor. Aksi takdirde daha katı önlemler söz konusu olabilir. Ev toplanmaları da yayılımın bir diğer önemli nedeni. Bu bakımdan evlerde de akraba ve arkadaşlarla bir araya gelmemek gerekiyor.”

Prof. Dr. Ateş Kara: “Şu anda Türkiye’deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayıyı 1’in altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Alınan yeni tedbirlerin en erken etkisini 7-10 günde görmeye başlarız.

Prof. Dr. M. Necmi İlhan: “15 gün içinde vakalar 5 bini bulursa daha sert önlemler gelebilir. Kurallarla dalga geçilmemeli. ‘Saat kaç ile kaç arası çıkacağım anlamadım’ demek yerine ‘Nasıl daha iyi uyarım’ demek gerekiyor.”

YOĞUN BAKIM DOLULUĞU NİSANA ORANLA DAHA FAZLA



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, salgında İstanbul’da tsunami yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Yoğun bakım doluluk oranımız nisandan kat kat fazla. Yatırdığımız hastalar ciddi sağlık sorunları olan, risk grubundakiler. Nisanda çocuk yoğun bakımda hastamız yok denecek kadar azdı. Şu anda yoğun bakım ünitemizde ciddi sayıda kovid hastası çocuklar yatıyor.”

İSTANBUL PAZARLARINDA HES KODU DENETİMİ



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazarlarda uygulanmaya başlanan HES kodunu Yeşilköy pazarında denetledi. “2 ay hassasiyet gösterelim, kurallara harfiyen uyalım” çağrısında bulunan Yerlikaya, denetimlerin bilançosunu açıkladı: “21 Ağustos’tan bugüne 21 milyon lira ceza kestik. Bunun 1 milyonu sigara cezası.”