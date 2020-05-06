Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte toplantı saati…

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs salgınına yönelik bugün (6 Mayıs) durum değerlendirmesi yapacak. Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Detaylar haberimizde…

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Korona virüsü salgınına yönelik oluşturulan Bilim Kurulu bugün (6 Mayıs) saat 15.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrasında ise saat 17.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.