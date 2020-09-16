Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs vaka sayılarının artması ile Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kurul, bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Bakan Fahrettin Koca açıklamasının ise saat 19:00'da yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durum masaya yatırılacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda hem Ankara Valisi Vasip Şahin hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu anda düşünülmediğini belirtmişti. Toplantı sonrasında Bakan Fahrettin Koca gelen sorulara da yanıt verecek.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARI

"Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.

Zor olan, kurallara uymak değil, sağlıklı günlerimize muhtaç kalmaktır. Tedbirde hassasiyet, mücadelede birlik ve beraberlik gerektirir."