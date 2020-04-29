Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs salgını ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle mevcut durumu değerlendiren ve gerektiğinde yeni kararlar alınan toplantılarına devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı ise sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu bugün (29 Nisan) toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek ve yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.