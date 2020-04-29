Bilim Kurulu Toplantısı başladı... Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın bildiğini gibi tüm dünyada 210 ülkeye yayılmış. Geçen yılın Aralık ayında bu noktalara gelebileceği akıllara gelmiyordu.

Türkiye sağduyusunu tam zamanında ortaya koydu. Bakanlığımız 30 Ocak'ta operasyon merkezi kurdu.

Bizim riske karşı hareket planımız 11 Mart'tan yani 50 gün öncesinden yapıldı.

Dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın koronavirüs hastası bulunuyor. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.

83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı nedenlerini ve stratejisini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bakanlığımız operasyon merkezini 10 Ocak'ta kurdu. DSÖ'nün hastalığı pandemi ilan etmesinden tam 31 gün önce.

Türkiye bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya titizlik ve tedbirler bu noktaya getirdi.

Filyasyonun bugüne kadar dek gösterdiği başarı büyüktür.

Filyasyon dediğimiz bu yöntemle, hastanın son 2 gün içinde iletişim kurduğu kişilerle tespit ederek hastalığın çoğalmasını önledik.

İhtiyaç oranında test sayımızı artırdık. Şüphelilere odaklanmak yerine genel tarama yapan ülkeler sonuç elde edemedi.

Her vakaya ortalama 4 buçuk temaslı kişi düşmektedir. Başarı yaklaşık yüzde 99'una ulaşılmıştır. Filyasyon ekiplerimizce tespit edilen kişi sayısı 464 bin 434'tür.

Tedavisi hastanede yapılması gereken kişileri hiçbir şekilde evine göndermedik, göndermiyoruz.

Hekimlerimiz ve Bilim Kurulu üyelerimizin doğrultusunda dünya için önemli değişikliklere gittik. Her hafta tedavi yaklaşımını daha iyi hale getirdik. Çin'de ilk günden bu yana kullanılan antiviral ilaçların bilinen kullanımını değiştirerek olumlu sonuçlar aldık.

Koronavirüs tedavisinde doğrudan virüse etkili bir ilaç geliştirilmedi. Adı geçen ilaçta tahribatını iyileştirici özellik taşımaktadır. Bu ilaçların başında sıtma ilacını önceden tedbiren temin etmiştik ve stoklamıştık. Bunu 11 Mart'tan önce yaptık.

Tedavi konusunda bir farkımız daha var. Birçok ülkede tedavi hastaneye yatırılan hastalarla sınırlı tutuluyor. Biz tedaviyi belirti gösteren herkese en aşamada uyguluyoruz. Hastalarımızda bu nedenle zatüre oranı düşmüş durumda. Bu durum yoğun bakım ihtiyacımızda da azalmaya yol açmıştır.