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  3. Bilim Kurulu Toplantısı başladı... Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu Toplantısı başladı... Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu Toplantısı başladı... Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Açıklamanın saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin koronavirüs haritasını gün gün değerlendiren Sağlık Bilim Kurulu üyeleri saat 14.00'da video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Başkanlığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yürüttüğü toplantıda alınacak kararlar gelecek günleri önemli ölçüde etkileyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Açıklamanın saat 16.00'da başlaması bekleniyor.


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