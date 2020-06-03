Bilim Kurulu hangi kararları aldı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele ile ilgili, "Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız." uyarısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, açıklamasında, şunları dedi:

"Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız."

"1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır." ifadelerini kullanan Koca, şu şekilde konuştu:

"Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır."

Koca, "Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ"



"Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

"KOVİD-19 TEDAVİSİ TAMAMLANANLARIN SAYISI 130 BİN 852 OLDU"



Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin bugünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı da 130 bin 852 oldu.

Fahrettin Koca, ayrıca Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım."

"HASTANELERİMİZ ARTIK OLAĞAN HİZMETLERİNE GEÇMEYE BAŞLIYOR"



Kovid-19 tedbirleri ile ilgili, AVM gibi kalabalık ortamlara gidildiğinde 3 saatten fazla kalınmaması uyarısında bulunan Koca, şunları dedi:

"Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler."

"KARA GÖRÜNMÜŞTÜR AMA DENİZ DURULMUŞ DEĞİLDİR"



Sağlık Bakanı Koca, "Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var." ifadelerini kullandı.

Son vakanın tespit ve tedavisine kadar riskin devam edeceğini belirten Koca, "Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür." şeklinde konuştu.

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI



Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

"HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ KARAR ALINMADI"



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını belirten Koca, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.

TOPLU TAŞIMADA KOVİD-19 TEDBİRLERİ



Baka Koca, Toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri ile ilgili de "Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi araca alınmayacak." dedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA SAĞLIK KURULUŞLARINA GİTMEYELİM"



Bakan Koca, "Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim." uyarısında bulundu.

"PLAZMADAN FAYDA GÖRÜYORUZ"



"Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını hastaneye yatırdığımız hastalardı." diyen Koca, "Şimdi ise bu oran yüzde 2,31. O dönem hastane yükü daha yoğundu." bilgisini verdi.

Koca, Kovid-19 tedavisi ile ilgili "Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına dünyadan farklı olarak erken dönemde başlandığını ve faydasının görüldüğünü, kullanmaya devam edileceğini bildirdi.

"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DÖNEMİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ"



"Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız, değilse başa dönme söz konusu olabilir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Koca, "Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 6 bine yakın ekip, çalışmaları sürdürüyor. Bu dönemde asla gevşetmekten yana değiliz." ifadelerini kullandı.

"YENİ AÇILAN HASTANELER İÇİN 3 BİNE YAKIN İLAVE PERSONEL ALIMI OLACAK"



Koca, yeni açılan İstanbul'daki hastaneler için 3 bine yakın ilave personel alımının söz konusu olacağını söyledi.