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28 Ekim 2020 Çarşamba 10:08 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca saat 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. 

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayılarında artış eğilimi olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştığını duyurdu.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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