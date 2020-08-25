Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan İstanbul'a öneri! 'Toplu ulaşıma kademeli mesai'

İstanbul’da her gün 8 milyon vatandaş toplu ulaşım aracı kullanıyor. Bu sayı koronavirüs sürecinde 800 bine düştü ancak normalleşmeyle birlikte yine eski haline döndü. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, işe gidiş ve çıkış saatlerinde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulunarak şunları kaydetti:

EN ÇOK BULAŞI ULAŞIMDA



“Bulaşın en çok olduğu yer toplu ulaşım araçları, terminaller, duraklar. 4 milyon kişinin yolculuk yapmasında sıkıntı var. İETT’nin Özel Halk Otobüsleriyle beraber toplam kapasitesi 6 bin. Zirve saatleri rahatlatmak için mutlaka mesailerin kademelendirilmesi lazım. Bunun için çok teknik bir çalışma yapıyoruz. Trafiği çeken ve üreten 10 ilçeyi göz önüne alarak ona göre kademelendirmeyi yapmamız lazım. Zirve saatler sabah saat 07.00-10.00 ve akşam 17.00-21.00 arası. En fazla trafik üreten ilçeler ise Esenyurt, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Beyoğlu, Ataşehir.”

“İlçelerdeki okul, üniversite, özel sektör durumunu göz önüne almamazı şart. Durum şu an çok vahim. Otobüste öyle durumlar oluyor ki insan tek ayağını koyacak yer bulamıyor.”