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  • Bilim insanları koronavirüs riskini nelerin artırdığını açıkladı. Bu semptomlara dikkat
22 Ekim 2020 Perşembe 15:44 | Son Güncelleme:

Bilim insanları koronavirüs riskini nelerin artırdığını açıkladı. Bu semptomlara dikkat

Bilim insanları koronavirüs riskini nelerin artırdığını açıkladı. Bu semptomlara dikkat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (covid-19) vaka sayısı 41 milyon 331 bine, virüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 133 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 785 bini aştı. Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Bilim insanları koronavirüs riskini nelerin artırdığını ise açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele sürüyor. Uzmanlar, ileri yaş ve hastalığın ilk aşamasında görülen bir dizi semptomun "uzatmalıCovid" riskini artırdığını dile getiriyorlar. Yapılan araştırmalara göre her 20 kişiden birinin hastalığı en az sekiz hafta geçirdiği tahmin ediliyor.

King's College'tan Dr. Claire Steves'in yaptığı açıklamada "İlk haftada beşten çok semptom göstermek, başlıca risk faktörlerinden biri" diyor. Koronavirüs öksürükten fazlası ve tüm organları etkileyebiliyor.

Öksürük, halsizlik, başağrısı, ishal, koku-tat kaybı gibi potansiyel semptomların hepsini gösteren birinin riski, sadece öksürüğü olan bir hastaya göre daha fazla olduğu söyleniyor.

Risk aynı zamanda hem yaşla, özellikle 50 yaş üzerinde, hem de kadın olmakla birlikte de artıyor.

Dr. Steves "İlk verilerden erkeklerin hastalığı ağır geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin daha fazla olduğunu gördük, kadınlarda da uzatmalı Covid riski daha yüksek görünüyor" dedi.

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

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