Bilim insanları, kağıt tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi: Hem ucuz, hem hızlı sonuç veriyor

Hindistan’da bir grup bilim insanı, kağıt tabanlı bir koronavirüs test kiti geliştirerek hem çok daha ucuza hem de çok daha hızlı bir şekilde sonuç almayı başardı.

Aksam.com.tr’nin BBC’den aktardığı habere göre, ismini Hindistanlı kurgusal bir dedektif olan Feluda’dan alan yeni test kitinin bir saatten kısa bir sürede sonuç verdiği kaydedildi.

Dünyanın ilk “kağıt tabanlı” koronavirüs test kiti olma özelliği taşıyan Feluda’nın halihazırda koronavirüs testi pozitif çıkanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin hasta üzerinde denendiği bildirildi.

HASSASLIK YÜZDE 96, ÖZGÜLLÜK YÜZDE 98

Kağıt tabanlı test kiti Feluda’nın hassaslık oranının yüzde 96, özgüllük oranının ise yüzde 98 olduğu belirtilirken, bu iki kriterin, hastalığın belirlenmesinde başrol oynadığı ifade edildi.

Yüksek hassasiyet oranına sahip bir testin “hastalık taşıyan neredeyse herkesi tespit edebildiğini” anlatan uzmanlar, yüksek özgüllük oranına sahip bir testin ise “hastalık taşımayanları doğru bir şekilde tespit edebildiğini” söyledi.

GÜNDE 100 BİN TEST YAPILIYOR

Koronavirüsün 6 milyondan fazla kişiye bulaştığı Hindistan’da şimdiye dek 100 bin kişi hayatını kaybetti. Antijen ve PCR testlerinin uygulandığı yaklaşık bin 200 civarı laboratuvarda günde ortalama 100 bin test yapılan Hindistan’da, kağıt tabanlı Feluda isimli testin de devreye girmesiyle test kitleri 3’e yükselmiş oldu.

MALİYET 4-5 KAT AZALDI

Bir PCR testinin 30-35 dolara mal olduğunu belirten Hint uzmanlar, kağıt tabanlı yeni test kiti Feluda’nın ise 6,75 dolarlık bir maliyeti olduğunu kaydetti.