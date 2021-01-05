'Bilgi kirliliği tedaviyi olumsuz etkiliyor'

Kırşehir’de filyasyon ekipleri koronavirüsle mücadelesinde ailelerinden biri gibi davrandıkları hastaların moralini yüksek tutmaya gayret ediyor. Zaman gözetmeksizin Kovid-19 ile mücadele ederek birçok hastanın iyileşmesine vesile olan Dr. Dicle Gündoğdu, son 3 ayda yaşadıklarını şöyle anlattı:

ÖLÜM KORKUSU VAR



“Hastalarda aşırı derecede ölüm korkusu ve panikatak gözlemliyoruz. Sadece fiziksel değil psikolojik bir savaş da veriyoruz. 45 yaşında bir hastamız ölüm korkusuyla yüz yüze gelmiş ve bizi aradı. ‘Bu virüs beni öldürecek, ben birazdan öleceğim, cenazem bile yıkanmayacak’ diye olağanüstü bir korku oluşmuş. Sakinleştirmek için büyük mücadele verdik. Bilgi kirliliği, önyargılar, komşudan duydukları, herkesin hastalıkla ilgili farklı algısı, ekibimizin ilerlemesini ve erken tedaviyi olumsuz etkiliyor. Kendilerine yapabilecekleri en büyük iyilik ilaçlarını zamanında kullanmaları. Aslında bizi görünce yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Bir sıkıntı da korkudan dolayı geç bildirim…”

KOMŞUYA İNANIYOR!



“Çok fazla vaka çıktı, çoğu yaşlı. Bunlar, ‘biz hastaneye gidersek yoğun bakıma alacaklar, hastaneden çıkamayız, öleceğiz’ korkusuyla belirtileri olduğu halde hiç başvuru yapmamışlar. Öncesinde bilgi vermemeleri ve bizim son anda haberdar olmamız nedeniyle 3 yaşlımız öldü. Tesadüfen konu komşunun haber vermesiyle doktorlarımız tedavi uyguladı.”

İLAÇ VERMEYE GİTTİKLERİMİZ SOKAKTA GEZİYOR



Türkiye’nin dört bir yanında 7/24 hizmet veren filyasyon ekipleri, ilaçlarını götürdükleri bazı hastaların bazen evde olmadığını, sokaklarda gezdiğini söyledi.