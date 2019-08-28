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  3. Bilecik'te ilginç olay! 'Evi yaktım, gidiyorum'

Bilecik'te ilginç olay! 'Evi yaktım, gidiyorum'

Bilecik'te ilginç olay! 'Evi yaktım, gidiyorum'

Bilecik'te ailesiyle birlikte yaşayan Fatih B., babasını telefonla arayıp `evi yaktım, gidiyorum´ dedikten kısa süre sonra oturdukları dairede yangın çıktı. Yangın çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi´nde 33 Evler sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 3´ncü katında oturan Fatih B., ailesinin evde olmadığı sırada babasını cep telefondan arayıp `evi yaktım, gidiyorum´ diyerek yatağını ateşe verip yangın çıkardı.

Şüpheli Fatih B., kaçarken dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polisin ulaştığı Fatih B.´nin ailesi evde olmadıkları oğullarının arayıp `evi yaktım, gidiyorum´ dedikten sonra telefonu kapattığını söyledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatih B.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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