Bilecik'te ilginç olay! 'Evi yaktım, gidiyorum'
Bilecik'te ailesiyle birlikte yaşayan Fatih B., babasını telefonla arayıp `evi yaktım, gidiyorum´ dedikten kısa süre sonra oturdukları dairede yangın çıktı. Yangın çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi´nde 33 Evler sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 3´ncü katında oturan Fatih B., ailesinin evde olmadığı sırada babasını cep telefondan arayıp `evi yaktım, gidiyorum´ diyerek yatağını ateşe verip yangın çıkardı.
Şüpheli Fatih B., kaçarken dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polisin ulaştığı Fatih B.´nin ailesi evde olmadıkları oğullarının arayıp `evi yaktım, gidiyorum´ dedikten sonra telefonu kapattığını söyledi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatih B.´nin yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA)