Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6646
  • 6,275
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bilecik'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bilecik'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bilecik'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bilecik'te panelvan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir kara yolunun otogar kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Atalan'ın eşi Safiye Atalan olay yerinde hayatını kaybetti. Panelvan minübüste bulunan aynı aileden Mustafa, Zeynep Serra (çocuk), Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan yaralandı.

Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Büşra ve Refakat ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Atalan yönetimindeki aracın Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Norm Ender Ben Fero'yu geçebilecek mi?
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>İzmir´de balıkçılar tarafından denizden çıkarılan dev orkinos balığı, Elazığ’da bir balıkçı dükkâ

241 Kiloluk Orkinos Görenleri Hayrete Düşürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinleri yiyen çocukların boyu daha çabuk uzuyor!

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı