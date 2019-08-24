Gündemin trend başlıkları arasında Bilderberg Toplantıları nedir? Bilderberg ne demek? soruları yer alıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Bilderberg Toplantıları hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Bilderberg Toplantıları; katılımcıların daha önce gündemi belirleyen konularda görüş alışverişinde bulunduğu toplantılarda, herhangi bir karar önerilmediği gibi siyasi bir açıklama ya da oylama da yapılmıyor. Bilderberg Toplantıları'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

BİLDERBERG TOPLANTILARI NEDİR?

Bilderberg Toplantıları ilk olarak Hollanda'nın küçük bir kasabası olan Oosterbeek'te başlamıştır. İsmini de 29-31 Mayıs 1954 tarihleri arasında ilk toplantının yapıldığı bu küçük kasabada bulunan Bilderberg Oteli'nden alır. Dünyanın yönetimi ve küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde toplantılar yapar. Toplantıların öncüleri arasında yer alan sürgündeki Polonyalı siyasetçi Józef Retinger, Avrupa'da yükselen Amerikan karşıtlığından duyduğu rahatsızlık üzerine Atlantik birlikteliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir konferans çağrısında bulunur. Bu ilk konferansın görünen amacı ABD ve Batı Avrupa ülkeleri arasında politik, ekonomik ve askeri işbirliğini güçlendirmek için yapılması gerekenleri tartışmaktır.

Bilderberg toplantıları üç kez de Türkiye'de yapılmıştır. Bilderberg toplantıları 18–20 Eylül 1959’da İstanbul Yeşilköy’de, 25–27 Nisan 1975’te İzmir Çeşme'de Altın Yunus Otel'de ve 31 Mayıs-3 Haziran 2007 yılında yine İstanbul'da Ritz Carlton Otel'de yapılmıştır.