27 Ağustos 2020 Perşembe 23:06 | Son Güncelleme:AA
Beyrut'taki patlamada hasar görmüştü... Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım eli
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla gerçekleştirileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait Bns Bıjoy'un, TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır."