Beyoğlu'ndaki cinayetin arkasından mafya intikamı çıktı

Maktül'ün eşi Elif Sarı ifadesinde eşinin 2016'nun Haziran ayında Hasköy'de bir gecekonduda Şahinler'e ait olduğu iddia edilen silahların yakalanmasına neden olan ihbarı yapmış olabileceğini söyledi. Sarı, eşinin bu sebeple vurulduğunu savcılıkla paylaştı.

CİNAYET DETAYLARI İDDİANAMEDE

Sabah'ta yer alan haberde iddianamede 28 Mart 2017'de gerçekleşen cinayetin detayları paylaşıldı. Sporium isimli spor salonu içinde bulunan Gökhan Sarı göğüs bölgesinden tabanca ile yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökhan Sarı'nın yanında bulunan eşi Elif Sarı da sağ kalça kısmından tabanca ile yaralandı. Elif Sarı'nın verdiği ifadeye göre olay şöyle gelişti. Eşi Gökhan Sarı ile birlikte spor salonunun elektrik şalterini kapatmaya doğru giderken bir anda kapı açıldı. Elinde siyah renkli silah olan koyu giyimli kafasında koyu renkli şapka olan bir şahıs kapıyı sağ eliyle açar açmaz Gökhan Sarı'ya doğru sol elinde bulunan tabancayla ateş etmeye başladı.

ŞAHİN'İN ADAMIYLA GECE KULÜBÜNDE TANIŞTIK

Eşinin ilk atışta yaralanıp yere düştüğünü söyleyen Elif Sarı, "Şahıs yerdeki eşimin üstüne doğru çok sayıda ateş etmeye başladı. O sırada ben de kalçamdan yaralandım. Şahsın peşinden koşmak için yerden kalkarak yardım edin diye bağırdım" dedi. Sarı verdiği ifadede, "Eşim ben ve Murat Yılmaz isimli akrabası ile bir gece kulübüne gittik. Burada Oktay Öztürk isimli şahısla tanıştık. Eşimin akrabası olan Murat Yılmaz'ın o dönem Sedat Şahin isimli şahısla birlikte olduğunu biliyordum. Daha sonra Oktay Öztürk'ün de Sedat Şahin'le birlikte olduğunu öğrendim.

ÖLMEDEN 2 AY ÖNCE ÇELİK YELEK GETİRDİ

Eşim ölmeden 2 ay önce eve çelik yelek getirdi. Sorunca bunu Murat Yılmaz'dan aldığını bazı sıkıntılar olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra eşimin emlak dükkanında gece kurşunlanma olayı gerçekleşti. Eşim öldükten sonra telefonunu karıştırırken mailinde eşimin Hasköy'de yakalanan silahlarla ilgili yargılandığını öğrendim. İhbarı eşimin yapmış olabileceğini bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüm. Hasköy'de yakalanan silahlar Sedat Şahin'in silahları olduğunu duydum" dedi.

'OĞLUN ŞAHİNLERDEN UZAK DURSUN'

Soruşturma kapsamında maktul Gökhan Sarı'nın annesi Hatçe Sarı'nın da ifadesi alındı. Sarı ifadesinde oğlunun ölümünden önce Oktay Saral'ın teyzesinin oğlu olduğunu ve hastalanması üzerine ikametine gittiğini aktardı. Sarı, "Oktay Saral burada ziyarete beraber gittiğim kız kardeşime hitaben, 'Bak bu acı gerçek Murat Yılmaz'ın kalemi Sedat Şahin tarafından kırıldı' diyerek bana, oğlumun Şahin'lerden uzak durması yönünde tembihledi." dedi.