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19 Aralık 2020 Cumartesi 00:31 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda şaşırtan olay: Kılıçla gasp etti

Beyoğlu'nda şaşırtan olay: Kılıçla gasp etti
İHA

Beyoğlu'nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Beyoğlu’nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, olay, saat 14.45’te Beyoğlu İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta yürüyen Hasan Ç’nin (20) önünü kılıçlı bir şahıs kesti. Şahsın elindeki kılıcı sallaması üzerine Hasan Ç. elinden yaralanırken, cebindeki 50 lirayı da alan şahıs kaçtı. Gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

KILIÇLI GASPÇI KISA SÜREDE YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaralı genci yanlarına alarak sokakları didik didik aradı. Yapılan aramalar esnasında yaralı gencin, “Abi beni gasp eden bu” demesi üzerine polis, Çağrı E’yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, kılıç ve 50 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, 50 lira ise Hasan Ç’ye teslim edildi.

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