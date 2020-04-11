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  3. Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı! Şüpheliler yakalandı

Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı! Şüpheliler yakalandı

Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı! Şüpheliler yakalandı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli kişi yada kişiler ekipler tarafından yakalandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı. Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. 

AA'nın aktardığı habere göre, polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı. 

Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.


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