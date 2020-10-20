  • $7,9041
  • 9,3078
  • 483.163
  • 1205.81
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Beyoğlu'nda 57 adrese 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
20 Ekim 2020 Salı 10:35 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda 57 adrese 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Beyoğlu'nda 57 adrese 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
DHA

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen 57 adrese "Çukur" adı verilen operasyon düzenlendi. Geniş çaplı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Çukur" adlı operasyonda, 57 adrese düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.  

<p>Avokadonun faydaları saymakla bitmiyor. Ülkemizde son birkaç yıldır bu meyveye talebin arttığını

Her gün yarım avokadonun faydaları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da kaçak silah imalathanesine baskında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç kabri başında anıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.