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  3. Beylikdüzü'nde korku dolu dakikalar: Para dolu çantayı çalıp kaçtılar
28 Ağustos 2020 Cuma 11:00 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde korku dolu dakikalar: Para dolu çantayı çalıp kaçtılar

İHA

Beylikdüzü'nde bir banka şubesinden 85 bin TL para çeken şahıs, hırsızların hedefi oldu. Kullandıkları otomobil ile para dolu çantayı çalan hırsızlar, çantayı bırakmak istemeyen vatandaşı da metrelerce sürükledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Hürriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para çekmek için bankaya gelen bir kişi hırsızların hedefi oldu. 85 bin TL para çeken şahıs yanında getirdiği çantaya parasını koyarak bankadan çıktı. Bu sırada kendisini takip eden ve arkasından gelen lüks arabanın içindeki şüpheliler çantayı çalarak kaçmaya başladı.

Çantayı bırakmak istemeyen şahıs ile hırsızlar arasında arbede çıktı. Araba içine doğru çantayı çeken hırsızlar, çantayı bırakmayan vatandaşı metrelerce sürükledi. Çantayı çalıp içindeki paralarla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, İstanbul Emniyeti kaçan şahısları bulmak için güvenlik kameraları üzerinden geniş çaplı araştırma başlattı.

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