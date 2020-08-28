Beylikdüzü'nde korku dolu dakikalar: Para dolu çantayı çalıp kaçtılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Hürriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para çekmek için bankaya gelen bir kişi hırsızların hedefi oldu. 85 bin TL para çeken şahıs yanında getirdiği çantaya parasını koyarak bankadan çıktı. Bu sırada kendisini takip eden ve arkasından gelen lüks arabanın içindeki şüpheliler çantayı çalarak kaçmaya başladı.

Çantayı bırakmak istemeyen şahıs ile hırsızlar arasında arbede çıktı. Araba içine doğru çantayı çeken hırsızlar, çantayı bırakmayan vatandaşı metrelerce sürükledi. Çantayı çalıp içindeki paralarla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, İstanbul Emniyeti kaçan şahısları bulmak için güvenlik kameraları üzerinden geniş çaplı araştırma başlattı.