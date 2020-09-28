Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar sahilinde bir kadının dövüldükten sonra kayalıklara atıldığı iddia edildi. Yarı baygın halde bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti. Vatandaşın durumu haber vermesiyle polis ekipleri bölgeye geldi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti. Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran olay sonrası soruşturma başlatıldı.