  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı!
26 Eylül 2020 Cumartesi 15:01 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı!

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı!
AA

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Elektrik panolarından çıktığı kaydedilen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Elektrik panolarından çıktığı kaydedilen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.

İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sürüyor. 

<p>Merkez Seyhan ilçesinde market işletmecisi olan Ferdi Şen, 2017 yılında iş yerinde yüksek sesli m

Alışveriş yaparken dans etmeden marketten çıkmıyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İlk kez göreceğiniz garip kaş tasarımları

Limonu mikrodalgaya atarsanız ne olur? İşte limonun az bilinen faydaları...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.