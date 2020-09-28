Beykoz'da komşuların kavgası kamerada: Sopayla saldırdığı kadını yere fırlattı

Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, bahçede tadilat yapan kadın ve çocuklarına sopayla saldırdı.

İHA'da yer alan habere göre, saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ve çocukları neye uğradığını şaşırdı.

SOPALI SALDIRI KAMERADA

Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadının darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.