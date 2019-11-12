Beyaz baretli İngiliz'in şüpheli ölümü

Devrim TOSUNOĞLU

Beyoğlu Kemankeş Mahallesi’ndeki Kılıç Ali Paşa Cami yanında dün sabah saat 05.30 sıralarında bir kişinin cesedi bulundu. İncelemede cesedin Suriye’de ‘Beyaz Baretliler’ olarak bilinen gruba desteğiyle tanınan eski İngiliz istihbarat subayı 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier’e ait olduğu tespit edildi. Ölen kişinin kimliğinin ortaya çıkmasıyla İstanbul emniyeti alarma geçti.

Le Mesurier’in 4 yıldır Bükükada’daki evinde yaşadığı belirtildi. Le Mesurier’in eşi Emma Hedving Christina ifadesinde, “Eşim bir süredir psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavisini rahat yapması için olay yerindeki ofis olarak kullandığımız dairede kalmaya başlamıştık. Sabah saat 04.00’e kadar uyumadık. Sonra uyku ilacı alıp uyuduk. Üşümeyle uyandığımda cam açıktı. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm” dedi. Le Mesurier ve eşinin kaldığı 3. kattaki ofise sadece parmak iziyle açılan kapıdan girilebildiği kaydedildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde de olay sırasında binada sadece çiftin olduğu belirlendi.

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI

Olay yerindeki bulgular, tanık ifadelerine göre emniyet, Le Mensurier’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak Le Mesurier’in kritik kimliği nedeniyle her türlü ihtimal en ince detayına kadar araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmada bir başsavcı vekili görevlendirildi.

Eski ajanın evine sürekli sipariş götüren kebapçı konuştu: “Biz zile basıyorduk, onlar bizi kameradan görünce açıyorlardı. 2 tane kapısı var, kendi parmak izleriyle kapılar açılıyordu.”

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Le Mesurier’in ölüm olayıyla ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatıldı” denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili görevlendirdi.

Saat: 05.30 Beyoğlu’ndaki evinin önünde böyle bulundu

KRALİÇE ŞOVALYELİK ÜNVANI VERDİ

İngiltere devleti resmi gazetesinde James Gustaf Edward Le Mesurier’a 11 Haziran 2016 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth tarafından “Suriye İç Savaşı’nda sivillerin savunması ve güvenliği için verdiği hizmetler” dolayısıyla Şövalyelik unvanı verildiği öğrenildi. Le Mesurier’in 2014 yılında kurduğu Beyaz Miğferler grubu Suriye’deki iç savaşta sivillere yardım, arama kurtarma, ilk yardım götürme gibi faaliyetleriyle biliniyor.

‘BİR KADINLA TARTIŞTI’ İDDİASI

Mesurier’in çalıştığı dernek çalışanlarının müşterisi olduğunu belirten sokak esnafı Fırat Bulut “Sabah 09.00 gibi iş yerimize geldik. Bizim de müşterimizdi. Saat 03.00 gibi başlamış gürültüler. Sabah 05.30 gibi ceset bulunmuş. Gece tartışma sesleri duyulmuş. Bir kadınla tartışmış. Burada Suriye’den gelen kişilere eğitim veriyorlardı” dedi.

RUSYA ÜÇ GÜN ÖNCE ADINI VERDİ

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison 3 gün önce Beyaz Baretliler’in temsilcilerinin Rusya ve Suriye tarafından düzenlenen dezenformasyon kampanyasının hedefi olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Morrison’a verdiği yanıtta Le Mesurier’in adıyla şunları söyledi: “Örgütün kurucularından birinin James Le Mesurier olduğu açıkça biliniyor. Mesurier, İngiliz istihbaratının, tam olarak MI6’nın eski ajanı. Bu kişi, Balkanlar ve Ortadoğu da dahil dünya genelindeki birçok çatışmada ortaya çıktı. Bazı kaynaklara göre Mesurier’in ekibinde El Kaide militanları da yer alıyordu.”