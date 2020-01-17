Betül Kaçar kimdir? NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar kaç yaşında?

Betül Kaçar kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Betül Kacar, NASA’nın yeni kurulan ve evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe kabul edildi. Kaçar şimdi NASA’nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekipte çalışacak. Türk halkı NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar'ın kim olduğunu merak ediyor. İşte hayatı..

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi'nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD'ye göç etti.

20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kacar, 2010'da Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA'da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kacar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.