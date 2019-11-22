'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına İnce yorumu: Kılıçdaroğlu bu ismi açıklamazsa...

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasının yankıları sürüyor. CHP'li Muharrem İnce, söz konusu iddialarla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ismi açıklaması gerektiğini belirten İnce, "Kişi açıklanmazsa bu CHP kurultayına yönelik bir oyun demektir." dedi.

"BU GAZETECİ VE CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR"

İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ismi açıklamalıdır. Beştepe 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir." ifadelerini kullandı.

"İSMİ AÇIKLAMAKTAN BAŞKA ÇARENİZ YOK"

İnce, "Erdoğan CHP'nin içini karıştırmak istiyor ama ismi açıklamam" diyeceksiniz. Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." diye konuştu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Muharrem İnce, "Son olarak bu işin peşini bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Bunlarla hesaplaşacağız. Ama siyasette hesaplaşma yerleri kongrelerdir. Partim yara almasın diye 1,5 senedir susuyorum. Ama kurultayda hepsini teker teker anlatacağım" dedi.